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    Двое детей в реанимации после ЧП в школе в Челябинске

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    Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская 17 сентября осмотрела детей, которые лечатся в Областной детской больнице после нападения в школе № 68 Челябинска. Об этом сообщает региональный Минздрав в своём телеграм-канале.

    «Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает всё необходимое лечение», — отмечается в сообщении.

    Сегодня в школе возобновился привычный учебный процесс. Вчера его прервали, территория была оцеплена.

    16 сентября в филиале № 3 коррекционного учебного заведения семиклассник избил одноклассников и учителя, используя молоток. По некоторым сведениям, он принёс на уроки еще нож и пневматический пистолет, их он не использовал. По данным местного детского омбудсмена, травмы получили учительница и трое 13-летних учеников. По предварительным данным, двое школьников в тяжёлом состоянии, ещё один в коме. Инцидент квалифицировали как халатность (293 УК) и организацию убийства двух и более лиц (105 УК). Дело об убийстве возбуждено по факту, 13-летний подросток еще не достиг возраста уголовной ответственности. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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