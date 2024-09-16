Столтенберг: долгосрочного мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет в долгосрочной перспективе, пока Киев не вступит в НАТО. Об этом в понедельник, 16 августа, генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил в интервью американскому журналу Foreign Policy, прямая трансляция которого шла на сайте издания.



Как отмечает Йенс Столтенберг, долгосрочный мир на Украине будет возможен только после того, как Киев вступит в НАТО. При этом генсек заявил, что в настоящее время страны-члены организации не достигли консенсуса по приглашению Украины в военно-политический альянс. В связи с чем пока рано говорить о вступлении Киева в НАТО.