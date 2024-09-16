Столтенберг: долгосрочного мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет в долгосрочной перспективе, пока Киев не вступит в НАТО. Об этом в понедельник, 16 августа, генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил в интервью американскому журналу Foreign Policy, прямая трансляция которого шла на сайте издания.
Как отмечает Йенс Столтенберг, долгосрочный мир на Украине будет возможен только после того, как Киев вступит в НАТО. При этом генсек заявил, что в настоящее время страны-члены организации не достигли консенсуса по приглашению Украины в военно-политический альянс. В связи с чем пока рано говорить о вступлении Киева в НАТО.
Помимо этого, в интервью Foreign Policy Столтенберг прокомментировал удары Киева по территории России. По его словам, НАТО не будет вовлечено в конфликт на Украине, если страны альянса позволят использовать западное оружие для атак вглубь территории РФ. Генеральный секретарь НАТО добавил, что альянс не рассматривает Иран и Северную Корею как участников конфликта, несмотря на информацию о поставках военной помощи Москве.
Весной 2023 года Столтенберг посетил Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда в ходе визита он сообщил, что Украина со временем вступит в НАТО, а позже добавил, что все члены альянса хотят, чтобы Украина присоединилась к этой организации.
Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, является генсеком НАТО с 2014 года. 1 октября его сменит в трансатлантическом военном альянсе бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.