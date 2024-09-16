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Власть Общество Байден: Секретной службе США «нужна дополнительная помощь»

Байден: Секретной службе США «нужна дополнительная помощь»

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2 комментария

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Секретной службе Штатов «нужна дополнительная помощь» после того, как на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа было совершено второе покушение. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает The Guardian.

Джо Байден оценил работу Секретной службы США и призвал выделить на ее деятельность больше ресурсов после того, как накануне, 15 сентября, Дональд Трамп в очередной раз подвергся нападению.

«Секретной службе нужна дополнительная помощь», — заявил Байден журналистам.

Ранее «Фонтанка» писала, что в воскресенье, 15 сентября, когда Трамп играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич во Флориде, агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Мужчину удалось задержать благодаря свидетелю, Трамп не пострадал.

Это второе покушение на Трампа чуть больше чем за два месяца. Первое покушение было совершено 13 июля во время предвыборного митинга. В политика стреляли с крыши соседнего здания, пуля задела его ухо. Один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. Предполагаемого стрелка ликвидировали.

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Комментарии
2
твой отец ля
16 сентября 2024, 16:59
2 раза уже секретная служба задание провалила по уничтожению российского шпиона Д. Трампова. конечно помощь нужна
ixform
16 сентября 2024, 16:54
просто надо делать свою работу нормально! ствол он из кустов заметил ну конечно а дрон он там не заметил с гостганом на радиоуправлении?
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