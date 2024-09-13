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Общество Толстый кот Крошик похудел на килограмм

Толстый кот Крошик похудел на килограмм

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2 комментария

Пермский кот Крошик, прославившийся в соцсетях благодаря своему избыточному весу, похудел на 1,1 кг после двух недель восстановления в реабилитационном центре. Об этом 13 сентября рассказала пресс-служба DogMas, где содержат животное.

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Врачи полагают, что сбросить более чем килограмм коту удалось благодаря высокой физической активности и выведению лишней жидкости. Но в будущем такие рекорды Крошику будет ставить сложнее.

Также в DogMas рассказали, зачем коту побрит живот: так ветеринарам легче обрабатывать и лечить Крошика.

«Из-за лишнего веса у него липидоз печени, который может создать серьезные проблемы со здоровьем в дальнейшем», — написали в пресс-службе.

Пермский кот Крошик весил 17 кг до того, как поступил на лечение в реабилитационный центр. Из-за большого веса он не мог встать на лапки. Крошика посадили на диету и заставили ходить на беговой дорожке. Он уже пытался сбежать из реабилитационного центра, но застрял в обувнице.

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Комментарии
2
Entrenador2005
13 сентября 2024, 21:47
Хозяев кота надо лишить родительских прав. Сделали из такого красавца инвалида. Это издевательство над животным. Они, наверно ещё очень веселились, глядя на него, беднягу.
Zet
13 сентября 2024, 21:40
пост и молитва...
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