Толстый кот Крошик похудел на килограмм

Пермский кот Крошик, прославившийся в соцсетях благодаря своему избыточному весу, похудел на 1,1 кг после двух недель восстановления в реабилитационном центре. Об этом 13 сентября рассказала пресс-служба DogMas, где содержат животное.

Врачи полагают, что сбросить более чем килограмм коту удалось благодаря высокой физической активности и выведению лишней жидкости. Но в будущем такие рекорды Крошику будет ставить сложнее.

«Из-за лишнего веса у него липидоз печени, который может создать серьезные проблемы со здоровьем в дальнейшем», — написали в пресс-службе.

Пермский кот Крошик весил 17 кг до того, как поступил на лечение в реабилитационный центр. Из-за большого веса он не мог встать на лапки. Крошика посадили на диету и заставили ходить на беговой дорожке. Он уже пытался сбежать из реабилитационного центра, но застрял в обувнице.