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    «Вдыхает все управление». Зловоние окутало здание ГАИ в Петербурге

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    В Петербурге сотрудники полиции столкнулись с проблемой: на территории рядом с Управлением Госавтоинспекции на Профессора Попова тлеет зловонная куча, из-за чего воздух вокруг «отравлен». Ситуация длится уже как минимум неделю, рассказали 13 сентября «Фонтанке» собеседники в правоохранительных органах.

    «Форточку открывать приходится, погода все-таки. Но пахнет», — поделился с «Фонтанкой» собеседник из руководства управления ГАИ.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Запах, который окутал небольшой участок на берегу Карповки, напоминает перебродившие до отвращения соленые огурцы, навскидку оценил корреспондент «Фонтанки». На кадрах видно, как над кучами поднимается пар.

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    Рефлексировать, с чем правильнее сравнить этот смрад, готовы не все. «Кондиционеров нет, дышать как-то хочется, поэтому приходится открывать окна, и уже неделю запах фекалий все управление вдыхает», — рассказал офицер, проходящий службу в Управлении Госавтоинспекции.

    Несмотря на обращения в различные службы, включая администрацию Петроградского района и Роспотребнадзор, ситуация остается нерешенной. Источник зловония находится на территории городского ОАО «Садово-парковое предприятие «Центральное»». Это знание никому не помогает.

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    «Я из отпуска вышел в понедельник и унюхал некое вот такое вот амбре. Сколько было до этого, я не знаю. Сейчас там работает периодически какая-то техника, какие-то люди ходят, свален строительный мусор, ну и вот сейчас еще две большие кучи. Обращался в 004, в администрацию по номерам телефонов, которые указаны у них на сайте. Позвонил: «Это не наше, это не наше, позвоните туда, сейчас переключу». Приняли письменный запрос в Роспотребнадзоре», — отметил офицер ГАИ.

    Cудя по табличке на проходной, повесили ее давно. СПП «Центральное» сейчас имеет статус АО, а не ОАО, как до 2019 года. В отличие от своих коллег по цеху, оно уже является акционерным обществом, а не ГУП, так что ему не придется проходить обязательную для них процедуру приватизации. В последнее время СПП «Центральное» часто фигурировало в новостях «Фонтанки» в связи с практикой садов-трансформеров на Синем мосту, а также претензиями к состоянию только что высаженных деревьев в различных парках.

    Директор садово-паркового предприятия Анна Харичева прокомментировать страдания госавтоинспекторов не смогла — отправила с вопросами в пресс-службу комитета по благоустройству, который его курирует. Там сообщили что на территории базы складировали скошенную траву. «Она имеет свойство иногда под воздействием жары давать неприятный запах. Вчера регоператор вывез 3 машины этой травы. Сегодня ещё 2. Так что надеемся, запах прекратится», — добавили там.


    «Фонтанка», всецело входя в положение сотрудников ГАИ, в то же время напоминает, что вопрос нормирования запаха вообще не решен на государственном уровне. Это касается не только таких куч, какие скопились на Барочной, но и огромных полигонов на миллионы тонн мусора, которые отравляют жизнь целым районам. Контролирующие органы замеряют содержание вредных веществ в воздухе и, если предельный уровень не превышен (а он обычно не превышен), не могут принять никаких мер к пусть вонючему, но формально не отравляющему объекту. Подробнее о том, почему это так — читайте на «Фонтанке».

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