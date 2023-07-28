Это не норма. Почему в Петербурге не наказывают за запахи, даже если целый район закрывает окна



— Иван Александрович, уже почти три года назад была создана группа, при явной нехватке полномочий кого-то к чему-то принудить. Как построена ее работа?



— В рабочей группе представители органов государственной власти — федеральных и региональных. При этом за ней есть полномочия приглашать представителей муниципалитетов (потому что мы понимаем, что в конечно счете все на земле происходит) и предприятий, которые потенциально могут быть источниками запахов. В состав входят прокуратура, МЧС, Гидромет (потому что он может рассказать, условно, откуда и что летит), Роспотребнадзор и независимые эксперты.



— Группа собирается регулярно или только если что-то случилось?



— Она собирается регулярно, раз в месяц. Плюс есть такой формат работы, как выездная работа на местах. Скажем, идет поток жалоб из конкретного района, мы связываемся с администрацией района, с муниципалами, предприятиями, определяем состав экспертов и выезжаем — в буквальном смысле понюхать. И на основании этого выезда обсуждаем, что является причиной запахов и как можно улучшить ситуацию.



— А на практике-то что-то меняется после таких сигналов?



— Подавляющее большинство предприятий прекрасно понимают ситуацию и тоже не хотят быть источниками проблем для жителей. Вот по весне стали жаловать на «Силовые машины» в районе «Электросилы», и там оперативно отработали представители компании, они у нас были. Связано там все было с импортозамещением. Они для своей продукции использовали водные лаки, которые не пахли, но из-за санкций стали пользоваться синтетическими лаками, и это сразу почувствовалось. Они проанализировали цепочку, где возможна утечка, поставили дополнительные фильтры. Признали, что сразу отказаться от нового лака не получится из-за поставок и цикла производства, но через некоторое время прекратили его применение. Мероприятия будут идти до конца года, но жители уже сказали, что запахов больше нет.



— Но не все же ситуации можно разрешить установкой фильтра.



— Конечно, есть специфика. Сейчас большое число жалоб на запах удобрений от совхоза «Детскосельский», в прошлом году тоже разбирали проблему. Это связано с технологическим процессом, когда удобрения вносятся. Сейчас решили, что предприятие будет предупреждать, когда начинает эти работы. А кроме того, совхоз согласился сократить до минимума этот процесс. Обычно он занимает две недели: привозят, разравнивают, перепахивают. Сказали, что будут стараться уложиться в одну неделю.



— Но при этом все только на основании доброй воли? Ничего никому приказать рабочая группа не может?



— Да, это не контрольная деятельность. Мы должны зафиксировать проблему, наметить пути ее решения и провести переговоры со всеми сторонами. Заставить мы никого не имеем права, но, повторюсь, подавляющее большинство компаний идут навстречу.



— А есть те, кто ни в какую не идет на контакт?



— Скорее, те, кто не входят в нашу юрисдикцию. Вы и сами знаете, что у нас много жалоб было и есть на запах кофе от завода группы «Орими» в Новосаратовке. Это Ленобласть, но запах не спрашивает, где тут граница субъекта. Так что мы и приглашали на свою рабочую группу, как и коллег из правительства Ленобласти, они в курсе проблемы и от встреч не отказываются. Но, по крайней мере, ответа в наш адрес не поступало. И число жалоб в этом районе стабильно.



— А в целом динамику жалоб по городу на запах вы отслеживаете?



— Да, они все в конечном итоге приходят к нам, где бы их сперва ни разместили: через платформу обратной связи, обращения к губернатору, «Наш Санкт-Петербург», информацию от МЧС, Росприроднадзора, Роспотребнадзора. В 2020 году было 936 обращений, в 2021 — 445.



— Но вы рассказываете про случаи, где нет сомнений в источнике запаха. А что вы делаете, когда все не так очевидно, просто люди в нескольких районах сообщают, что нечем дышать?



— В городе найти источник очень сложно. У нас, по недавним данным Петростата, было порядка 250 тысяч предприятий в Петербурге. Из них тысяча — предприятия первой категории, крупные, с выбросами. Все это на относительно небольшой площади. Мы знаем по их документации, кто из них и что выбрасывает, но у многих аналогичные вещества и смеси. К примеру, лет 10 назад, если помните, разбирались с промзоной «Коломяги», жители жаловались, выходили на сходы. В основном грешили на асфальтобетонный завод, там поставили станцию мониторинга, выезжала прокуратура, они принимали меры, ставили новые фильтры, закрыли зону перегруза, делали инвестиции. Но во всей промзоне там около 90 предприятий; завод тоже давал запах, но он был не один, другим крупным источником оказался небольшой лакокрасочный цех. Для сравнения, в Уфе четыре крупных предприятия в разных частях города: три нефтяных, одно газохимическое, и у каждого свои элементы-маркеры. Вот там определять несложно.



— Хорошо, но время от времени из южных районов в город и по заливу явственно несет запахи свалки. Неужели нельзя найти источник, от которого район за районом закрывает окна?



— Ну, мы понимаем, что одним из возможных источников на юге может быть полигон «Новый Свет-ЭКО». Сразу скажу, что этот полигон курирует Росприроднадзор. Проблема там не решена, но решается (напомним, в последнее время там также произошли оползни, которые сопровождались дополнительными выбросами характерного запаха. — Прим. ред.)



— Правильно ли я понимаю, что штрафовать и выдавать предписания вы можете только в том случае, если аппаратура намерила превышение предельно допустимых концентраций именно отравляющих веществ? Сама по себе сила запаха вообще никак не регламентируется и не измеряется объективно?



— Да, это главная проблема. Опять же, для сравнения, в Южной Корее используют следующий подход: для каждой отрасли составлен набор типовых соединений, которые предприятия выбрасывают и которые потенциально могут вызывать тот или иной запах. Таких 15 групп, и вот по ним разработаны нормативы. То есть там измеряют не силу запаха, а концентрацию его возможных возбудителей. Если предельный показатель превышен, выписывается предписание ликвидировать нарушение, а дальше — драконовские штрафы.



В Германии несколько иначе, там определяют относительный уровень запаха. Называется прибор «электронный нос», через него за единицу времени прокачивается определенный объем воздуха. Но к этому «носу» нужен еще обученный человек, который на основании своих впечатлений должен оценить силу запаха по 10-балльной шкале.



— Что нам мешает так же поступить? Ведь сейчас запах никакой силы не является основанием для штрафа и предписаний.



— На самом деле Петербург пытался запустить «нормирование запаха», и не только Петербург. В Законодательном собрании при участии комитета подготовили проект изменений в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», его еще в 2020 году внесли в Госдуму. Предлагалось для начала хотя бы ввести в законодательство понятие «запах», «региональный норматив запаха» (который бы выражался в единицах на кубический метр), «мониторинг концентрации запаха». Но воз и ныне там. Без изменения федерального законодательства ситуацию не сдвинуть.



— Но если вспомнить, к примеру, цистерну с одорантом несколько лет назад, которую чуяла половина города, — там поднялись все ведомства и управу на виновника нашли…



— Это другое, в данном случае речь об опасном веществе. Поэтому, конечно, сразу выезжает экологическая дежурная служба комитета. И штрафовали тогда не за запах, конечно, а за несоблюдение экологических требований.



— Ходить в другие ведомства, не имея нормативов по запаху, бессмысленно? В тот же Роспотребнадзор? Например, просто пожаловатьcя на невыносимые условия жизни.



— Не буду говорить о бессмысленности, но надо помнить, что все спорные ситуации решает суд. А суд действует строго в рамках предписанной процедуры. То есть должны быть правильно отобраны пробы на те вещества, для которых определены ПДК, замеры должны быть сделаны аттестованной лабораторией — и тогда да, это доказательная база. Невыполнение любого из условий — повод отказать в претензиях.



Беседовал Николай Кудин, «Фонтанка.ру»