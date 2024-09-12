Ведомости: Руководитель «Движения первых» Григорий Гуров может возглавить Росмолодежь. На его место прочат ветерана СВО Артема Орлова

Руководитель «Движения первых» Григорий Гуров, вероятнее всего, возглавит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), вакансия в котором открылась в августе после ухода Ксении Разуваевой. О возможном назначении Гурова 12 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента (АП).
Гурову 38 лет, и собеседник издания называет его «наиболее логичным кандидатом» на пост главы Росмолодежи: в 2017 году он стал заместителем директора Российского центра содействия молодежному предпринимательству, но почти сразу перешел на работу в Росмолодежь, где с мая 2020-го по август 2021-го был заместителем руководителя. Также некоторое время служил замминистра науки и высшего образования.
В июле 2022 года Госдума приняла закон о создании движения школьников («Движение первых»), в наблюдательный совет которого вошли первый замруководителя АП Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и другие. Это движение 13 декабря 2022 года по указу главы государства и возглавил Гуров.
Согласно источникам «Ведомостей», на место Гурова прочат ветерана спецоперации Артема Орлова — 35-летнего майора и командира танкового батальона родом из Удмуртии, который также участвовал в операциях в Сирии. В 2022 году Орлов получил звание Героя России, два ордена Мужества и медаль Суворова за участие в спецоперации.
«Я всегда к танку относился как к живому существу. Я давал ему имена, называл его "красавчик" или "лялечка"», — приводят «Ведомости» цитату потенциального главы «Движения первых».
Росмолодежь была создана в 2008 году и сейчас напрямую подчиняется правительству.