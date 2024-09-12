Ведомости: Руководитель «Движения первых» Григорий Гуров может возглавить Росмолодежь. На его место прочат ветерана СВО Артема Орлова

Руководитель «Движения первых» Григорий Гуров, вероятнее всего, возглавит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), вакансия в котором открылась в августе после ухода Ксении Разуваевой. О возможном назначении Гурова 12 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента (АП).

Гурову 38 лет, и собеседник издания называет его «наиболее логичным кандидатом» на пост главы Росмолодежи: в 2017 году он стал заместителем директора Российского центра содействия молодежному предпринимательству, но почти сразу перешел на работу в Росмолодежь, где с мая 2020-го по август 2021-го был заместителем руководителя. Также некоторое время служил замминистра науки и высшего образования.