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    Ведомости: Руководитель «Движения первых» Григорий Гуров может возглавить Росмолодежь. На его место прочат ветерана СВО Артема Орлова

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    Руководитель «Движения первых» Григорий Гуров, вероятнее всего, возглавит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), вакансия в котором открылась в августе после ухода Ксении Разуваевой. О возможном назначении Гурова 12 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента (АП).

    Гурову 38 лет, и собеседник издания называет его «наиболее логичным кандидатом» на пост главы Росмолодежи: в 2017 году он стал заместителем директора Российского центра содействия молодежному предпринимательству, но почти сразу перешел на работу в Росмолодежь, где с мая 2020-го по август 2021-го был заместителем руководителя. Также некоторое время служил замминистра науки и высшего образования.

    В июле 2022 года Госдума приняла закон о создании движения школьников («Движение первых»), в наблюдательный совет которого вошли первый замруководителя АП Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и другие. Это движение 13 декабря 2022 года по указу главы государства и возглавил Гуров.

    Согласно источникам «Ведомостей», на место Гурова прочат ветерана спецоперации Артема Орлова — 35-летнего майора и командира танкового батальона родом из Удмуртии, который также участвовал в операциях в Сирии. В 2022 году Орлов получил звание Героя России, два ордена Мужества и медаль Суворова за участие в спецоперации.

    «Я всегда к танку относился как к живому существу. Я давал ему имена, называл его "красавчик" или "лялечка"», — приводят «Ведомости» цитату потенциального главы «Движения первых».

    Росмолодежь была создана в 2008 году и сейчас напрямую подчиняется правительству.

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    Григорий ГуровАртем ОрловСВОДвижение ПервыхРосмолодежь
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