«Меня побудили личные обстоятельства»: глава Росмолодежи Разуваева уходит со своего поста

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева покидает свою должность. Об этом
«Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи по ее просьбе», — говорится в официальном документе.
Сама Ксения Разуваева пояснила, что решение об уходе далось ей очень непросто.
«Сфера молодежной политики стала для меня большой и очень важной частью жизни», — отметила Разуваева.
«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе», — написала экс-глава Росмолодежи.
Временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи назначен заместитель главы Росмолодежи Денис Аширов. Соответствующее распоряжение также подписал Михаил Мишустин.
Ксения Разуваева была главой Росмолодежи на протяжении трех лет — с мая 2021 года.