Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ

Патриарх Кирилл 10 сентября провел церемонию освящения храма Святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.



Во вторник, 10 сентября, патриарх Кирилл освятил храм Святых апостолов Петра и Павла после завершившейся реконструкции церкви. Также церемонию освящения прошел уличный крест, который планируют установить над парадным входом в здание Двенадцати коллегий.



По окончании церемонии патриарху Кириллу присвоили звание «Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета». Вместе с этим ему вручили соответствующее удостоверение и мантию.



«Эта награда — знак глубокого уважения к вашей многолетней деятельности. Это признание, выраженное научным сообществом страны. Для миллионов граждан России вы — пример беззаветного служения Родине, людям», — сказал Александр Беглов.



Отмечается, что патриарх Кирилл передал в дар храму образ Христа Спасителя, а зампред Совета безопасности РФ и бывший выпускник СПбГУ Дмитрий Медведев подарил церкви икону Иоанна Кронштадтского.



Церковь Святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ построили по проекту А. Ф. Щедрина в 1837 году при реконструкции Двенадцати коллегий. Храм имел трехкупольный зал с шестью окнами, алтарь с двумя окнами и ризницу с одним окном.



В июле 1919 года церковь закрыли, а в 1977–1983 годах её частично отреставрировали и открыли Музей истории университета. С 1996 года здесь начали проводить еженедельные богослужения. Позже, в 2002–2003 годах, храм прошел косметический ремонт.



Работы по недавно окончившейся реставрации помещений храма начались еще в декабре 2023 года на средства ПАО «Газпром». Все ремонтные работы были выполнены за 6 месяцев.

