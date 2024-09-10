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    Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ

    1947
    33 комментария

    Патриарх Кирилл 10 сентября провел церемонию освящения храма Святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.

    Во вторник, 10 сентября, патриарх Кирилл освятил храм Святых апостолов Петра и Павла после завершившейся реконструкции церкви. Также церемонию освящения прошел уличный крест, который планируют установить над парадным входом в здание Двенадцати коллегий.

    По окончании церемонии патриарху Кириллу присвоили звание «Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета». Вместе с этим ему вручили соответствующее удостоверение и мантию.

    «Эта награда — знак глубокого уважения к вашей многолетней деятельности. Это признание, выраженное научным сообществом страны. Для миллионов граждан России вы — пример беззаветного служения Родине, людям», — сказал Александр Беглов.

    Отмечается, что патриарх Кирилл передал в дар храму образ Христа Спасителя, а зампред Совета безопасности РФ и бывший выпускник СПбГУ Дмитрий Медведев подарил церкви икону Иоанна Кронштадтского.

    Церковь Святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ построили по проекту А. Ф. Щедрина в 1837 году при реконструкции Двенадцати коллегий. Храм имел трехкупольный зал с шестью окнами, алтарь с двумя окнами и ризницу с одним окном.

    В июле 1919 года церковь закрыли, а в 1977–1983 годах её частично отреставрировали и открыли Музей истории университета. С 1996 года здесь начали проводить еженедельные богослужения. Позже, в 2002–2003 годах, храм прошел косметический ремонт.

    Работы по недавно окончившейся реставрации помещений храма начались еще в декабре 2023 года на средства ПАО «Газпром». Все ремонтные работы были выполнены за 6 месяцев.

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    Патриарх КириллСПбГУПочетный доктор
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    Комментарии 33

    28240881210 Сен 2024 в 16:24
    Академическая степень Почётного доктора наук (Doctor of Science, Honoris Causa) присваивается академиями наук или крупными вузами выдающимся ученым, достигшим больших успехов и получившим известность в какой-либо области научных знаний, без прохождения курса обучения в докторантуре и без защиты докторской диссертации.
    +0−0
    iigaza10 Сен 2024 в 16:19
    Горела база в Пролетарске,
    Молились строем- не помогло.
    +0−0
    Фокусник Данилин10 Сен 2024 в 16:12
    Почетный папа римский… нашего королевства…
    +1−0
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