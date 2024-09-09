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    Экс-главреду Nexta Роману Протасевичу отменили штраф за ущерб Белоруссии. Он должен был заплатить почти 8 миллионов долларов

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    Суд в Белоруссии освободил бывшего редактора издания Nexta Романа Протасевича от наложенного ранее штрафа в размере 25 миллионов белорусских рублей (около $ 7,8 миллиона). Об этом Протасевич заявил 9 сентября журналистам Людмиле Гладкой и Константину Придыбайло.

    «Я подал апелляцию, и мне отменили этот штраф. Все честно, все законно», — сказал он и добавил, что привел «достаточное количество аргументов» для отмены «астрономического штрафа».

    Телеграм-канал Nexta освещал и координировал массовые протестные акции, проходившие в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. В 2023 году фигурантов по делу Nexta обвинили в том, что они «исполняли общий план заговора» с целью смены власти неконституционным путем.

    «Моя позиция состояла в том, что я не могу один нести ответственность за всех», — отметил экс-главред Nexta. По его мнению, это стало одним из главных аргументов в пользу освобождения его от огромного штрафа — скорее всего, это была сумма ущерба, который в целом понесло государство.

    Помимо Протасевича штраф должны были выплачивать участники Nexta Степан Путило и Ян Рудик.

    Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании в мае 2021 года. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Их приговорили к восьми и шести годам колонии соответственно, но позже оба были помилованы президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    6 сентября национальная прокуратура Польши предъявила обвинение трем гражданам Белоруссии за «захват управления» самолетом Ryanair.

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    NEXTAРоман ПротасевичШтрафБелоруссияАлександр Лукашенко
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    Комментарии 1

    26592706609 Сен 2024 в 20:44
    Роман Протасевич вылетел «в отпуск» в Дубай со своей девушкой. Режим Лукашенко снял с него обязательства оплаты штрафа в 24 млн беларусских рублей.
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