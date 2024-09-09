Экс-главреду Nexta Роману Протасевичу отменили штраф за ущерб Белоруссии. Он должен был заплатить почти 8 миллионов долларов

Суд в Белоруссии освободил бывшего редактора издания Nexta Романа Протасевича от наложенного ранее штрафа в размере 25 миллионов белорусских рублей (около $ 7,8 миллиона). Об этом Протасевич заявил 9 сентября журналистам Людмиле Гладкой и Константину Придыбайло.
«Я подал апелляцию, и мне отменили этот штраф. Все честно, все законно», — сказал он и добавил, что привел «достаточное количество аргументов» для отмены «астрономического штрафа».
Телеграм-канал Nexta освещал и координировал массовые протестные акции, проходившие в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. В 2023 году фигурантов по делу Nexta обвинили в том, что они «исполняли общий план заговора» с целью смены власти неконституционным путем.
«Моя позиция состояла в том, что я не могу один нести ответственность за всех», — отметил экс-главред Nexta. По его мнению, это стало одним из главных аргументов в пользу освобождения его от огромного штрафа — скорее всего, это была сумма ущерба, который в целом понесло государство.
Помимо Протасевича штраф должны были выплачивать участники Nexta Степан Путило и Ян Рудик.
Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании в мае 2021 года. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Их приговорили к восьми и шести годам колонии соответственно, но позже оба были помилованы президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
6 сентября национальная прокуратура Польши предъявила обвинение трем гражданам Белоруссии за «захват управления» самолетом Ryanair.