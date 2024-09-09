Экс-главреду Nexta Роману Протасевичу отменили штраф за ущерб Белоруссии. Он должен был заплатить почти 8 миллионов долларов

Суд в Белоруссии освободил бывшего редактора издания Nexta Романа Протасевича от наложенного ранее штрафа в размере 25 миллионов белорусских рублей (около $ 7,8 миллиона). Об этом Протасевич заявил 9 сентября журналистам Людмиле Гладкой и Константину Придыбайло.

«Я подал апелляцию, и мне отменили этот штраф. Все честно, все законно», — сказал он и добавил, что привел «достаточное количество аргументов» для отмены «астрономического штрафа».



Телеграм-канал Nexta освещал и координировал массовые протестные акции, проходившие в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. В 2023 году фигурантов по делу Nexta обвинили в том, что они «исполняли общий план заговора» с целью смены власти неконституционным путем.

