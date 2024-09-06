Принуждение к посадке. Польша назвала виновных в приземлении в Минске самолета, в котором летел Роман Протасевич

По мнению ведомства, совершить вынужденную посадку по пути из Афин в Вильнюс в 2021 году борт заставили экс-директор государственного предприятия «Белаэронавигация» Леонид Чуро, начальник смены контроля Евгений Цыганов, а также неназванный высокопоставленный офицер КГБ Белоруссии, упомянутый под именем «Андрей А. М».



Подозреваемые не живут в Польше. Поэтому в ближайшие дни прокурор попросит суд выдать европейские ордера на арест и попросит Интерпол начать международный розыск.



Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании в мае 2021 года. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Их приговорили к восьми и шести годам колонии соответственно, но позже оба были помилованы президентом Белоруссии Александром Лукашенко.