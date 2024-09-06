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Общество Принуждение к посадке. Польша назвала виновных в приземлении в Минске самолета, в котором летел Роман Протасевич

Принуждение к посадке. Польша назвала виновных в приземлении в Минске самолета, в котором летел Роман Протасевич

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5 комментариев

Национальная прокуратура Польши предъявила обвинение трем гражданам Белоруссии за «захват управлением» самолета, на котором летел основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом 6 сентября сообщило агентство PAP, передает «Интерфакс».

По мнению ведомства, совершить вынужденную посадку по пути из Афин в Вильнюс в 2021 году борт заставили экс-директор государственного предприятия «Белаэронавигация» Леонид Чуро, начальник смены контроля Евгений Цыганов, а также неназванный высокопоставленный офицер КГБ Белоруссии, упомянутый под именем «Андрей А. М».

Подозреваемые не живут в Польше. Поэтому в ближайшие дни прокурор попросит суд выдать европейские ордера на арест и попросит Интерпол начать международный розыск.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании в мае 2021 года. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Их приговорили к восьми и шести годам колонии соответственно, но позже оба были помилованы президентом Белоруссии Александром Лукашенко.


Ранее сообщалось, что оказавшийся в Польше диспетчер «Белаэронавигации» рассказал подробности посадки самолета местным властям.

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Роман Протасевич Польша Белоруссия Ryanair Минск Захват управлением Самолет
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Комментарии
5
Эд Хэммет
6 сентября 2024, 19:52
Эта хулиганская выходка Луки дорого обошлась Белоруссии. Для Белавиа многие зарубежные направления были закрыты.
57433789
6 сентября 2024, 19:54
красиво их грыгорыч нагнул
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