NYT: Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер рассказал подробности «спецоперации»

Оказавшийся в Польше диспетчер «Белаэронавигации» рассказал подробности посадки самолета с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta на борту.



«Офицер Управления разведки и безопасности Белоруссии во время посадки рейса Ryanair находился в диспетчерской и в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу», — приводит 9 декабря The New York Times заявления Олега Галегова.



По его словам, офицер КГБ постоянно поддерживал связь с кем-то по телефону, а также сообщал всё, что происходит с самолетом.

