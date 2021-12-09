NYT: Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер рассказал подробности «спецоперации»

Оказавшийся в Польше диспетчер «Белаэронавигации» рассказал подробности посадки самолета с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta на борту.
«Офицер Управления разведки и безопасности Белоруссии во время посадки рейса Ryanair находился в диспетчерской и в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу», — приводит 9 декабря The New York Times заявления Олега Галегова.
По его словам, офицер КГБ постоянно поддерживал связь с кем-то по телефону, а также сообщал всё, что происходит с самолетом.
Ранее Галегов нелегально пересек белорусско-польскую границу с намерением рассказать всё о произошедшем с Протасевичем в американском посольстве. Сейчас его опрашивает Департамент национальной безопасности Польши.
Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков.