FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
73.85р83.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

NYT: Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер рассказал подробности «спецоперации»

13
Печать

Оказавшийся в Польше диспетчер «Белаэронавигации» рассказал подробности посадки самолета с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta на борту.

«Офицер Управления разведки и безопасности Белоруссии во время посадки рейса Ryanair находился в диспетчерской и в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу», — приводит 9 декабря The New York Times заявления Олега Галегова.

По его словам, офицер КГБ постоянно поддерживал связь с кем-то по телефону, а также сообщал всё, что происходит с самолетом.

Ранее Галегов нелегально пересек белорусско-польскую границу с намерением рассказать всё о произошедшем с Протасевичем в американском посольстве. Сейчас его опрашивает Департамент национальной безопасности Польши.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков.

По теме (15)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

260602101
Вот это поворот. А так то все думали что бомба была на борту.
vic_5e4cd1938d1a8
По какой бы причине не посадили самолёт ...
В случае реального получения информации о взрывном устройстве разве сотрудник спецслужб не может находиться в диспетчерской и держать ситуацию под контролем? По-моему, такое, вообще и правильно и естественно.
Пришёл сотрудник спецслужбы в диспетчерскую. Сказал, что на борту самолёта ву и самолёт надо сажать.
Откуда диспетчер может знать ложное сообщение или нет. Или пришедший сотрудник начал в диспетчерской рассказывать, что сообщение ложное, мы его сами придумали, но самолёт всё-равно надо сажать? Так что-ли?
alexpv
Да ну, вранье, я новости смотрел по Первому каналу и там говорили, что самолет из-за погодных условий развернулся и сел . И решение принял экипаж самостоятельно без какого либо давления со стороны)))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1