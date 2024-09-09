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    «Ремонтировал — и полыхнуло». Во дворе на Васильевском отгоняли авто от пожара

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    читатель «Фонтанки» Герман

    Автомобильный пожар тушили днем 9 сентября в одном из дворов Василеостровского района Петербурга. Со слов очевидца, огонь стал неожиданным следствием ремонта.

    В 15:45 в пожарную службу поступила информация о возгорании у дома 37 по 14-й линии В.О., сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Загорелся автомобиль Great Wall. По словам читателя «Фонтанки» Германа, сосед что-то ремонтировал в машине, «у него полыхнуло». «Полыхала машина со взрывами, еле успел свою отогнать», — добавил он.

    По данным МЧС, Great Wall сгорел полностью. Пожар ликвидировали в 16:01. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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