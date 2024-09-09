Крупнейший аэропорт Швеции закрыли на несколько часов из-за дронов

Четыре дрона разных размеров засекли вблизи аэропорта ночью 9 сентября, пишет шведская газета Aftonbladet. После этого было решено временно запретить взлет и посадку самолетов. Работа воздушного порта была приостановлена на 2,5 часа, до тех пор, пока возобновление работы не сочли безопасным. Самолеты пришлось перенаправлять в другие аэропорты.