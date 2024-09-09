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Происшествия Крупнейший аэропорт Швеции закрыли на несколько часов из-за дронов

Крупнейший аэропорт Швеции закрыли на несколько часов из-за дронов

3 192
6 комментариев

Самый крупный международный аэропорт Швеции, Стокгольм-Арланда, останавливал работу в ночь на понедельник. Причиной стали несколько дронов.

Четыре дрона разных размеров засекли вблизи аэропорта ночью 9 сентября, пишет шведская газета Aftonbladet. После этого было решено временно запретить взлет и посадку самолетов. Работа воздушного порта была приостановлена на 2,5 часа, до тех пор, пока возобновление работы не сочли безопасным. Самолеты пришлось перенаправлять в другие аэропорты.

Сообщается, что дроны преследовали в том числе вертолетами. Полиция также направила несколько патрулей. Правоохранители собирают информацию о перемещениях дронов и работают в том числе в сотрудничестве с армией.

Были ли дроны в итоге нейтрализованы или просто улетели, не уточняется. По информации издания, начато предварительное расследование диверсии в аэропорту и нарушения закона о безопасности.

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Швеция Аэропорт Дроны Беспилотники
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Комментарии
6
Cashmare
9 сентября 2024, 11:44
наверно латвия балуется, чтобы потом истерично на восток пальцами тыкать
Антишерсть
9 сентября 2024, 11:31
А чьи дроны то были?
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