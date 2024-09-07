О драке с использованием газа у «Меги Дыбенко» заявили в полицию

Полиция разбирается в деталях конфликта двух водителей на парковке у торгового центра «Мега Дыбенко» во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 7 сентября 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
34-летний житель Кудрово обратился в полицию вчера около 14 часов. По его словам, утром на парковке у «Меги» он повздорил с незнакомцем, тот его якобы несколько раз ударил, выстрелил из газового пистолета в лицо и уехал. Заявитель пожаловался, что получил химический ожог и перелом руки.
По факту инцидента проводится проверка.
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