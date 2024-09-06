Кроссовер раздавил лежавшего на дороге пенсионера в Вартемягях

Сразу три серьезных ДТП с пешеходами произошло за последние два вечера в Ленинградской области. В двух из них погибли люди. В том числе, автомобиль насмерть переехал пожилого петербуржца, который по неизвестной причине лежал на дороге.

Информация о случившемся поступила в полицию Всеволожского района около 6 часов утра 5 сентября, а сам наезд произошел накануне в 22:45, рассказали 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. У дома 16 по Колхозной улице в деревне Вартемяги 22-летний житель Новгородской области на автомобиле Haval M6 наехал на лежавшего на проезжей части 70-летнего петербуржца. Пенсионер от полученных травм скончался на месте.

Еще одно ДТП, на этот раз с несовершеннолетним пешеходом, случилось во Всеволожском районе вечером 5 сентября. В 19 часов у дома 3 по Крамской улице Всеволожска 22-летний водитель Mitsubishi Galant сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате четвероклассник получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Второй смертельный случай произошел в Лужском районе. В 21:30 5 сентября на 60-м километре автодороги Толмачево — Нарва, в поселке Осьмино, 64-летний водитель LADA Granta сбил неустановленного мужчину лет 70 на вид, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте. По информации «Фонтанки», погибший был в темной одежде без световозвращающих элементов. А водитель за 2024 год успел накопить 31 штраф за превышение скорости.

Всего, по данным УГИБДД, за 5 сентября было зафиксировано 299 ДТП на дорогах Петербурга и 91 — в Ленобласти. Из них было 9 и 7 случаев с пострадавшими соответственно. В Петербурге в дорожных авариях за минувшие сутки получили травмы 8 человек, в том числе один ребенок. Один взрослый погиб. В Ленобласти пострадали четверо взрослых и ребенок. Еще два человека погибли — детей среди них нет.