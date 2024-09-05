Закат «Северной звезды». Что тормозит перезапуск бывшего завода Toyota

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС







Консорциуму Aurus, КАМАЗ и «Газпрома» пока не удалось договориться с восточным партнером о производстве машин представительского класса на бывшем заводе Toyota. Выбор между сценариями будущего площадки должен сделать Минпромторг. Но уже очевидно, что перезапуск конвейера в заявленные сроки не состоится.



О том, что Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге, в феврале сообщил Денис Мантуров, тогда возглавлявший Минпромторг. Первые экземпляры промышленной сборки ожидаются в конце года, а выпускать их будут вместе с «иностранными партнерами», отмечал он.



Намерения подтвердили в ходе ПМЭФ-2024, где губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор ООО «Аурус» Андрей Панков подписали соглашение о развитии кластера премиального машиностроения. Соглашение подразумевало открытие производства автомобилей представительского класса. Его запуск тогда ждали к концу 2024 года. Собеседники «Фонтанки» отмечали, что речь идет как о машинах с двигателем внутреннего сгорания, так и о гибридах с газовым двигателем.



Однако 19 августа связанное с КАМАЗом и Aurus АО «Автозавод Северная Звезда», которое, как предполагалось, займется возрождением завода, объявило о начале ликвидации.



Сам завод находится в собственности ООО «Шушары-Авто», которое, в свою очередь, принадлежит ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу. В пресс-службе НАМИ сообщили, что не располагают сведениями о сроках перезапуска предприятия. В Минпромторге на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Директор ООО «Шушары-Авто» Андрей Панков также оставил вопрос корреспондента без комментария. В пресс-службе Aurus сообщили, что на данный момент не обладают дополнительной информацией на этот счет.



Выпуск представительских Aurus в Петербурге притормозился, поскольку участникам совместного предприятия пока не удалось договориться с восточным партнером, чтобы выпускать его машины под российским брендом, сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ходом проекта. Таким образом, четких сроков запуска предприятия на данный момент нет. Напомним, ранее на эту роль прочили Hongqi — подразделение концерна FAW, которое занимается выпуском автомобилей бизнес-класса.



Причиной несговорчивости китайцев стали санкции, под которые в феврале попали Aurus и НАМИ, говорит другой собеседник. Ранее такая же участь постигла «АвтоВАЗ» с выпуском автомобилей FAW на бывшем заводе Nissan. По его словам, восточный партнер даже был не против поставлять машинокомплекты под отверточную сборку, но хотел, чтобы все проходило максимально тихо, а громкие заявления российских чиновников только вредили делу. «Очень часто у нас разговоры идут впереди дела, наших китайских партнеров это пугает. Они хотят немножко по-другому работать», — отмечает источник.



Судя по всему, окончательно свернуть проект его участники не готовы. В августе АО СЗПК оформила товарные знаки «Сенат», форма которых весьма напоминает шильдики для автомобилей, а дизайн, включая форму, шрифт и элемент-звездочку, схож с брендом Aurus (одна из люксовых моделей носит название Senat. — Прим. ред.).



Владельцы АО СЗПК скрыты, но гендиректор АО Сергей Букликов занимает аналогичную должность в АО «Техноград», расположенном в Татарстане. По тому же адресу в Набережных Челнах, и даже в том же офисе, зарегистрирована компания «Кама Композит», бенефициаром которой является директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.



Кроме того, «Технограду» принадлежит компания «Проектные решения», чей генеральный директор Наталья Комиссарова также возглавляет недавно созданное АО «Промышленный парк «Невский», которое в качестве вида деятельности указало аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Так может называться технопарк, созданный на базе завода Toyota, не исключает телеграм-канал «Русский автомобиль». Связаться с Сергеем Букликовым не удалось, Наталья Комиссарова не ответила на вопросы «Фонтанки» о возможном запуске технопарка и о составе резидентов.



От попыток наладить автомобильное производство участники консорциума не отказываются. На рекрутинговом портале hh.ru можно найти вакансии «Аурус-Моторс», которая ищет в Петербурге инженера по разработке интерьера и экстерьера, несколько вакансий в сфере автомобилестроения опубликовала и компания «Газпром Тех». Ранее «Русский автомобиль» сообщал, что сотрудники, приходящие устраиваться на бывший завод Toyota, проходят собеседование, в том числе, и со специалистами «Газпром Теха».



Принципиального решения о судьбе завода ждут от Минпромторга, говорит еще один собеседник, знакомый с ходом обсуждения, в свою очередь, каждый из участников консорциума имеет свою точку зрения на развитие площадки и предлагает разные решения. «У «Ауруса» свой взгляд, свои возможности, свои хотелки. У «Газпром Теха» — свои», — отмечает он.



Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что в текущей ситуации перезапустить предприятие до конца года вряд ли удастся. Проект крупноузловой сборки китайских автомобилей все еще может реализоваться, но перед его участниками неизбежно встанет вопрос: а что дальше?

«Когда мы говорим о некой глубокой локализации, мы должны понимать, что это большие вложения, которые отбивают только на большом объеме продаж либо в сочетании с возвращением утилизационного сбора под СПИК и так далее», — рассуждает эксперт. Выпуск же полностью собственного автомобиля с нуля вряд ли возможен даже в перспективе 4–5 лет. «У нас не хватает средств производства. То, что оставили Toyota или Nissan, все равно требует модернизации. Фактически все оборудование, которое используется на производстве, импортное, только раньше мы его покупали напрямую, а сейчас будем либо в Китае, либо через Китай», — говорит Максим Кадаков.



Временное превращение завода в технопарк и сдача сторонним арендаторам маловероятны, говорит он. «Вы можете сдать в аренду территорию, часть, может быть, складских помещений и часть офисных помещений, которых там не так много. Но цеха заполнены оборудованием, там ничего другого не сделать. Или это будет просто коробка, из которой надо все вычистить, продать по остаточной стоимости и просто организовать там выпуск другой продукции», — подчеркивает эксперт. Впрочем, и такой пример уже есть: мощности бывшего завода Ford отданы под мебельное производство.



Галина Бояркова,

