На ЗСД закроют два съезда на развязке с Благодатной

Строительство Витебской развязки Западного скоростного диаметра в Петербурге потеснит водителей на одной из развязок магистрали 7 сентября. Там на время перекроют два съезда.



С 2 часов ночи до 6 часов утра 7 сентября будет закрыто движение по въезду на ЗСД с Благодатной улицы в направлении южной развязки с КАД, сообщает 5 сентября пресс-служба «Магистрали северной столицы». А с 00:00 до 06:00 той же ночью перекроют въезд с Благодатной на ЗСД в северном направлении.

В это время на развязке будут проводить геодезическую съемку асфальтобетонного покрытия, а также демонтировать рамную опору, чтобы затем установить фундамент для новой конструкции.