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Власть Песков: ситуация с Дуровым не может сподвигнуть Москву и Париж на контакты

Песков: ситуация с Дуровым не может сподвигнуть Москву и Париж на контакты

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4 комментария

Ситуация с Павлом Дуровым не может сподвигнуть Россию и Францию на какие-либо контакты. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 сентября на ВЭФ.

«Российская сторона, конечно же, готова своему грaжданину оказать всю необходимую помощь», — отметил Песков.

При этом Дуров является гражданином Франции, поэтому в этой ситуации возможности Москвы ограничены.

«И вряд ли эта ситуaция может каким-то образом сподвигнуть или рoссийскую, или французскую [стороны] на какие-то кoнтакты», — сказал Песков «Известиям».

Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Он провел под стражей 96 часов, после чего ему были предъявлены обвинения в совершении шести правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Ранее Песков отмечал, что Дуров никогда не заключал никаких личных договоренностей и не вел переговоров с Кремлем.

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Комментарии
4
Alex000
5 сентября 2024, 08:40
Серьёзно? А кто-то сомневался?
Эд Хэммет
5 сентября 2024, 08:13
Гражданин Франции Дуров предстанет перед французским правосудием. Оно сильно отличается от басманного. Поэтому Москве остается запастись попкорном и наблюдать со стороны.
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