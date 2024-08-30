Песков: у Дурова не было никаких переговоров и договоренностей с Кремлем

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров никогда не заключал никаких личных договоренностей и не вел переговоров с Кремлем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС 30 августа.

«Никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было», — добавил он.

Песков также прокомментировал снятие блокировки Telegram Роскомнадзором. По его словам, снятие ограничений и присутствие бизнесмена в Петербурге — совпадение.

Ранее представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано в разговоре с «Фонтанкой» заявил , что вопрос о блокировке Telegram находится в компетенции французских властей.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Его обвиняют в совершении ряда правонарушений, включая администрирование интернет-платформы с целью совершения незаконных транзакций. 28 августа основателя Telegram отпустили под залог в 5 млн евро, изъяв все паспорта.