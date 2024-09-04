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Город КГИОП: Инициаторы нелегальных работ рядом с Варшавским вокзалом устраняют нарушения

КГИОП: Инициаторы нелегальных работ рядом с Варшавским вокзалом устраняют нарушения

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Компания, которая без согласования пристроила короб к историческому зданию цеха рядом с Варшавским вокзалом, взяла на себя обязательство провести реставрацию — сообщили «Фонтанке» в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) 4 сентября. Накануне градозащитники из сообщества «Живой город» обратили внимание на активные работы на этом объекте.

Современная пристройка к зданию на Обводном канале, 118Н, вызвала возмущение активистов в июне. Исторически это инструментальный цех, который был построен в XIX веке и обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Выяснилось, что капитальное строительство, затрагивающее его стены, не согласовано с КГИОП. Ведомство пообещало привлечь нарушителей к ответственности и направило им предостережение.

В сентябре местные жители вновь обратили внимание на активные работы у здания цеха и частичное повреждение его стен. На сайте КГИОП при этом есть пометка от 26 августа о согласовании капитального ремонта пристройки по этому адресу для ООО «Тропик» (занимается управлением недвижимостью).

В Смольном сообщили «Фонтанке», что компания предоставила эскизный проект ремонта, который предполагает разбор пристройки и возведение новых конструкций в существующих габаритах. Проект получил положительное заключение КГИОП. При этом бизнес взял на себя обязательство демонтировать металлические балки, ранее вставленные в стены исторического цеха, и в будущем отреставрировать его.

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То, что градозащитники трактовали как строительство, могло быть в реальности демонтажом незаконных конструкций — отмечает пресс-служба комитета.

«По информации правообладателя, велись работы, связанные с устранением последствий несогласованных работ. Данные работы приостановлены до согласования с КГИОП раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия», — рассказывают в комитете.

Достигнута договоренность, согласно которой компания разработает и согласует с КГИОП проект реставрации.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, почему КГИОП обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело из-за капремонта дома Олениных в Пушкине.

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КГИОП Варшавский вокзал Нарушения Пристройка
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