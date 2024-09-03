Ваша трость — негабаритная ручная кладь. Авиакомпаниям грозят наказания за спорные правила

Российские авиакомпании будут наказывать за нарушение правил перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Соответствующая статья появится в новой редакции КоАП. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ сенатору Айрату Гибатдинову от Министерства транспорта России.



«По предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте»», — говорится в документе за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина.