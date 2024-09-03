Ваша трость — негабаритная ручная кладь. Авиакомпаниям грозят наказания за спорные правила

Российские авиакомпании будут наказывать за нарушение правил перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Соответствующая статья появится в новой редакции КоАП. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ сенатору Айрату Гибатдинову от Министерства транспорта России.
«По предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте»», — говорится в документе за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина.
Незадолго до этого, по данным РИА, Гибатдинов обращался в Генпрокуратуру и Минтранс с просьбой проверить историю, когда 89-летнюю женщину не пускали на борт с тростью: в авиакомпании трость посчитали негабаритной ручной кладью и требовали дополнительную оплату. Гибатдинов уточняет, что перевозчики часто устанавливают спорные правила провоза ручной клади, из-за чего возникают разногласия.
«Напоминаю о нашем призыве регулировать перевозку пассажиров, в том числе запретом внедрения внутренних правил, которые не соответствуют Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров», — сказал политик.