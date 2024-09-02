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    В НАТО отреагировали на призыв Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной

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    В Североатлантическом альянсе (блок НАТО) 2 сентября признали право государств-членов защищать свое воздушное пространство от атак, но предупредили о возможных последствиях для альянса в целом, если страны начнут сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Об этом пишет издание Europa Press со ссылкой на представителя блока.

    НАТО не является стороной «конфликта», подчеркнул собеседник издания и добавил, что в альянсе предостерегают другие страны от действий, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта России и Украины.

    «Нужно, чтобы союзники продолжали консультироваться между собой», — сказал неназванный представитель.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты прежде чем они войдут в их воздушное пространство.

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    НАТОРакетыУкраинаАльянсПольшаРадослав Сикорский
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