В НАТО отреагировали на призыв Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной

В Североатлантическом альянсе (блок НАТО) 2 сентября признали право государств-членов защищать свое воздушное пространство от атак, но предупредили о возможных последствиях для альянса в целом, если страны начнут сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Об этом пишет издание Europa Press со ссылкой на представителя блока.

НАТО не является стороной «конфликта», подчеркнул собеседник издания и добавил, что в альянсе предостерегают другие страны от действий, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта России и Украины.

