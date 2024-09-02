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    Свобода в рассрочку: прокуратура Парижа раскрыла, как Дуров будет выплачивать установленный судом залог

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    Сооснователь Telegram Павел Дуров, отпущенный на свободу под залог в размере 5 миллионов евро, будет вносить установленную судом сумму частями. Об этом 2 сентября прокуратура Парижа сообщила изданию РИА Новости.

    «Предполагается, что депозит будет внесен несколькими частями», — цитирует СМИ комментарий ведомства.

    При этом размер самой первой, уже внесенной части залога в прокуратуре назвать отказались.

    Также в ведомстве сообщили, что теперь, после предъявления Дурову обвинений, расследование продолжается, и обвиняемый сможет получить доступ к материалам дела и сам предоставить элементы, которые пожелает. Расследование может продлиться несколько месяцев — затем прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче его в уголовный суд с переквалификацией преступлений. Всё это время Дуров будет находиться под судебным надзором и не сможет покинуть территорию Франции.

    Ранее у Дурова изъяли все паспорта и обязали жить во Франции по определенному адресу.

    Напомним, основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Он провел под стражей 96 часов, после чего ему были предъявлены обвинения в совершении шести правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Только по этому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро.

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    Павел ДуровОбвинениеЗалог
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