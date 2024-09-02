Свобода в рассрочку: прокуратура Парижа раскрыла, как Дуров будет выплачивать установленный судом залог

Сооснователь Telegram Павел Дуров, отпущенный на свободу под залог в размере 5 миллионов евро, будет вносить установленную судом сумму частями. Об этом 2 сентября прокуратура Парижа сообщила изданию РИА Новости.

«Предполагается, что депозит будет внесен несколькими частями», — цитирует СМИ комментарий ведомства.



При этом размер самой первой, уже внесенной части залога в прокуратуре назвать отказались.

Также в ведомстве сообщили, что теперь, после предъявления Дурову обвинений, расследование продолжается, и обвиняемый сможет получить доступ к материалам дела и сам предоставить элементы, которые пожелает. Расследование может продлиться несколько месяцев — затем прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче его в уголовный суд с переквалификацией преступлений. Всё это время Дуров будет находиться под судебным надзором и не сможет покинуть территорию Франции.