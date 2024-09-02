Свобода в рассрочку: прокуратура Парижа раскрыла, как Дуров будет выплачивать установленный судом залог

Сооснователь Telegram Павел Дуров, отпущенный на свободу под залог в размере
«Предполагается, что депозит будет внесен несколькими частями», — цитирует СМИ комментарий ведомства.
При этом размер самой первой, уже внесенной части залога в прокуратуре назвать отказались.
Также в ведомстве сообщили, что теперь, после предъявления Дурову обвинений, расследование продолжается, и обвиняемый сможет получить доступ к материалам дела и сам предоставить элементы, которые пожелает. Расследование может продлиться несколько месяцев — затем прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче его в уголовный суд с переквалификацией преступлений. Всё это время Дуров будет находиться под судебным надзором и не сможет покинуть территорию Франции.
Ранее у Дурова изъяли все паспорта и обязали жить во Франции по определенному адресу.
Напомним, основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа