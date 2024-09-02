Путина спросили о невыполненных предвыборных обещаниях

Прежде, чем давать обещания, нужно думать, выполнимы ли они. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о невыполненных предвыборных обещаниях.
Вопрос во время открытого урока «Разговоры о важном» в школе № 20 города Кызыла в Тыве задал один из учеников. Он рассказал, что является президентом совета школы и из своей предвыборной кампании не успел выполнить одно — провести межшкольные соревнования. «Я хочу спросить как президент президента: в вашей предвыборной кампании, как вы думаете, есть ли такое, что вы не успели выполнить, и если такое имеется, как вы собираетесь это исправить?» — спросил подросток.
Конкретных предвыборных обещаний, что остались невыполненными, президент страны не назвал, но отметил, что «всегда есть что-то, к чему нужно стремиться». «Всегда человек должен чувствовать, что он чего-то не сделал или мог сделать лучше. Если этого чувства нет, то нужно прекращать эту работу», — сказал Путин.
Он отметил, что идеальных ситуаций не бывает, но если есть внутренняя потребность к достижению лучшего результата, то есть шанс добиться цели. Но добавил, что ответственный человек должен подумать, можно ли выполнить обещание, прежде чем его давать.