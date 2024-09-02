Путина спросили о невыполненных предвыборных обещаниях

Прежде, чем давать обещания, нужно думать, выполнимы ли они. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о невыполненных предвыборных обещаниях.



Вопрос во время открытого урока «Разговоры о важном» в школе № 20 города Кызыла в Тыве задал один из учеников. Он рассказал, что является президентом совета школы и из своей предвыборной кампании не успел выполнить одно — провести межшкольные соревнования. «Я хочу спросить как президент президента: в вашей предвыборной кампании, как вы думаете, есть ли такое, что вы не успели выполнить, и если такое имеется, как вы собираетесь это исправить?» — спросил подросток.