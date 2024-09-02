«Я буду работать над собой, исправляться». Путин рассказал, сколько часов спит

Президент России Владимир Путин посоветовал не брать с себя пример в плане распорядка дня, а именно количества часов, отведенных на сон. И пообещал исправиться.
Сегодня президент спал 4 часа, а обычно — 6 часов, рассказал Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 в Тыве 2 сентября. «Это не потому, что я такой занятой человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день», — отметил он.
Путин заявил, что к себе и тому, что ты делаешь, нужно относиться критично и делать выводы, и пообещал тоже так сделать. «Я буду работать над собой, исправляться, вместе будем это делать», — добавил он.
Президента также спросили, какой девиз дает ему силы в трудные минуты. На это Путин вспомнил фразу полководца Александра Суворова: «Пуля — дура, штык — молодец». Смысл его пояснил тем, что надо всегда быть в форме, всегда бороться и быть готовым к борьбе.