«Я буду работать над собой, исправляться». Путин рассказал, сколько часов спит

Президент России Владимир Путин посоветовал не брать с себя пример в плане распорядка дня, а именно количества часов, отведенных на сон. И пообещал исправиться.



Сегодня президент спал 4 часа, а обычно — 6 часов, рассказал Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 в Тыве 2 сентября. «Это не потому, что я такой занятой человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день», — отметил он.

Путин заявил, что к себе и тому, что ты делаешь, нужно относиться критично и делать выводы, и пообещал тоже так сделать. «Я буду работать над собой, исправляться, вместе будем это делать», — добавил он.