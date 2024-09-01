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Город Вагон «Достоевский» собирают в Петербурге. Посмотрите на ретротрамвай без макияжа

Вагон «Достоевский» собирают в Петербурге. Посмотрите на ретротрамвай без макияжа

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На Октябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ) 1 сентября презентовали первый ретротрамвай «Достоевский», который собирают в Петербурге. Пока он на себя не похож.

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Ранее «Фонтанка» сообщила, что сборку ретротрамваев переносят на ОЭВРЗ с основной площадки производителя — «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. Это связано с необходимостью освободить площади под гособоронзаказ. Напомним, ОЭВРЗ является поставщиком новых вагонов модели «Балтиец» дря петербургского метро

«Уралтрансмаш» производит 54 вагона в ретродизайне моделей «Достоевский» и «Довлатов», которые для ГЭТ поставляет «Сбербанк лизинг», и еще 22 двухсекционных трамвая «Довлавтов» — по прямому договору с «Горэлектротрансом».

Вагон на стапелях ОЭВРЗ продемонстрировали вице-премьеру Виталию Савельеву и главе Минтранса Роману Старовойту. Перед этим им презентовали первый трамвай для линии Купчино -Шушары-Славянка производства ПК ТС, а также 250-й умный трамвай, переданный «Горэлектротрансу». Подробнее об этих вагонах с системой активной помощи водителю читайте здесь.

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Комментарии
1
В д. Гадюкино - дожди.
1 сентября 2024, 13:37
А беглов тут зачем?
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