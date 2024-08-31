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Общество Художник Никас Сафронов объяснил актрисе Орнелле Мути про черный квадрат и подарил её портрет

Художник Никас Сафронов объяснил актрисе Орнелле Мути про черный квадрат и подарил её портрет

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12 комментариев

В атриуме Петропавловской крепости в Петербурге в субботу, 31 августа, открылась выставка картин Никаса Сафронова «Большая Любовь к Петербургу». Специально на открытие из Италии в Петербург прилетела актриса Орнелла Мути.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на выставке актриса рассказала, что не впервые в Петербурге и вернувшись, не разочаровалась в городе. С Никасом Сафроновым Мути дружит давно: «Я немного расстроена, что не говорю на русском, потому что с таким другом можно было бы много говорить и понимать».

Никас Сафронов провел экскурсию по выставке. На ней есть портреты Никиты Михалкова, патриарха Кирилла, виды Флоренции и Венеции. Отдельно Сафронов остановился, показывая картину, написанную в стиле супрематизм. «Вы знаете «Черный квадрат» Малевича?» — спросил Сафронов у Мути. Четкого ответа не получил, но пояснил, что перед ними картина, на которой изображена гармония — круглый кусочек неба с квадрат, похожий на купол храма, антитеза хаосу космоса.

Под конец экскурсии Сафронов презентовал портрет молодой Орнеллы Мути на фоне белого цветка. Портрет она нашла достаточно точным — даже родинку на носу Сафронов не забыл. Картину она увезет с собой в Италию.

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Ещё одна работа на выставке — портрет Павла Дурова, основателя Telegram. Работа назвала «Свобода». «Картина посвящена Павлу Дурову, чью свободу попирают страны, которые часто апеллируют к свободе и где есть памятник в ее честь», — сказал журналистам художник.

На выставку ждали губернатора Петербурга Александра Беглова, но он лишь записал обращение. Зато на открытии выступил Михаил Боярский, спев свою знаменитую песню про мушкетеров, добавив в припев имя итальянской актрисы. Выставка Никаса Сафронова открыта в Петербурге до 22 сентября.

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Комментарии
12
Виктор Ерёмин
31 августа 2024, 19:44
Никас Сафронов провел экскурсию по выставке. На ней есть портреты Никиты Михалкова, Патриарха Кирилла... Дальше читать не стал... всё понятно с этим "художником" )
ЮлияБорисовна
31 августа 2024, 21:00
Господа, Никас Софронов - не художник, а принтер!
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