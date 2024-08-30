Сильный взрыв прогремел на оборонном предприятии в Германии. Есть раненые

По предварительным данным пожарной службы, взрыв прогремел в здании на территории завода по производству взрывчатых веществ в Тросдорфе в округе Кёльн, пишет немецкая газета Bild. Информация о происшествии поступила в экстренные службы около половины десятого часа утра по местному времени.

Прибывшие на место спасатели обнаружили двух тяжелораненых сотрудников предприятия. Им оказали экстренную помощь на месте, после чего на вертолете доставили в ближайшую больницу.

Здание, где произошел взрыв, было повреждено настолько, что экстренные службы больше не смогли в него войти, рассказал изданию начальник пожарной охраны. На месте работает криминальная полиция. Причина взрыва устанавливается, но полиция предполагает, что это была промышленная авария.

Это уже не первое происшествие на немецких оборонных предприятиях в этом году. В мае вспыхнул крупный пожар на металлургическом заводе компании Diehl в Берлине. По данным Bild, она производит оружие для Украины. Пожар тушили четыре дня. Помимо этого, в июле прогремел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии. В происшествии пострадали 18 человек. Возможной причиной называли утечку органического растворителя.