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    Bild: на крупнейшем химическом заводе Германии произошел взрыв, 14 человек пострадали

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    На крупнейшем химическом заводе BASF в Германии произошел взрыв. Об этом 29 июля сообщает газета Bild.

    На предприятии, расположенном в городе Людвигсхафен, в районе 12 часов по местному времени произошел взрыв, после которого начался пожар. Огонь был потушен в течение пары часов. Известно, что во время происшествия пострадали 14 человек. Они отделались легкими травмами.

    «Пожарная команда просит держать окна и двери закрытыми, а также выключить систему вентиляции и кондиционирования», — цитирует издание сообщение спасателей для местных жителей. Причины произошедшего выясняются.

    BASF — крупнейший химический концерн в Германии и мире. Завод занимается производством пластмассы, химикатов, горюче-смазочных материалов, ингредиентов для лаков, краски и клеев.

    В начале мая крупный пожар произошел на металлургическом военном заводе в Берлине. Полностью с возгоранием удалось справиться только через четыре дня. Для тушения предприятия было задействовано около 200 спасателей.

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