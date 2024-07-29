Bild: на крупнейшем химическом заводе Германии произошел взрыв, 14 человек пострадали

На крупнейшем химическом заводе BASF в Германии произошел взрыв. Об этом 29 июля сообщает газета Bild.

На предприятии, расположенном в городе Людвигсхафен, в районе 12 часов по местному времени произошел взрыв, после которого начался пожар. Огонь был потушен в течение пары часов. Известно, что во время происшествия пострадали 14 человек. Они отделались легкими травмами.

«Пожарная команда просит держать окна и двери закрытыми, а также выключить систему вентиляции и кондиционирования», — цитирует издание сообщение спасателей для местных жителей. Причины произошедшего выясняются.