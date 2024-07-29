В BASF назвали предварительную причину взрыва на крупнейшем химическом заводе Германии. Число пострадавших уже выросло

Утечка органического растворителя предшествовала взрыву и последовавшему за ним пожару на крупнейшем химическом заводе BASF в Германии, которые произошли сегодня в районе 12 часов по местному времени. Она могла послужить причиной чрезвычайного происшествия. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«При этом не было загрязнения воздуха, воды или почвы», отметила пресс-служба.



Между тем, число пострадавших при взрыве достигло 18 человек, сообщает газета Bild — ранее сообщалось, что что во время происшествия пострадали 14 человек, которые отделались легкими травмами.