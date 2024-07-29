    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    754мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd86.56eur94.14

    В BASF назвали предварительную причину взрыва на крупнейшем химическом заводе Германии. Число пострадавших уже выросло

    1091
    обсудить

    Утечка органического растворителя предшествовала взрыву и последовавшему за ним пожару на крупнейшем химическом заводе BASF в Германии, которые произошли сегодня в районе 12 часов по местному времени. Она могла послужить причиной чрезвычайного происшествия. Об этом сообщила пресс-служба компании.

    «При этом не было загрязнения воздуха, воды или почвы», отметила пресс-служба.

    Между тем, число пострадавших при взрыве достигло 18 человек, сообщает газета Bild — ранее сообщалось, что что во время происшествия пострадали 14 человек, которые отделались легкими травмами.

    BASF — крупнейший химический концерн в Германии и мире. Завод занимается производством пластмассы, химикатов, горюче-смазочных материалов, ингредиентов для лаков, краски и клеев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    BASFВзрывПожарЗаводГерманияПричина
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close