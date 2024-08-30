«У нас прекрасный диалог с нашими друзьями». Песков — о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина

Кремль не обеспокоен членством Монголии, куда президент России Владимир Путин отправится с официальным визитом 3 сентября, в Международном уголовном суде. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам 30 августа, что между странами хорошие отношения, пишет ТАСС .

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — высказался Песков об опасениях, связанных с участием Монголии в МУС.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, в марте прошлого года выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет им «депортацию детей», которых российские власти вывезли из обстреливаемых регионов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: постановка вопроса МУС об аресте главы Российского государства неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию. СК России возбудил уголовное дело против прокурора, председателя и трех судей МУС, которые участвовали в принятии решения о выдаче ордера. Кроме того, в России судей МУС Томоко Аканэ и Серхио Годинеса объявили в розыск.