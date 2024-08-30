В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы, после которого та пыталась покончить с собой

Оперативники уголовного розыска в Калининском района задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы, которая неделю назад попала в больницу после попытки суицида. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 августа.

Фигурантом уголовного дела стал 19-летний молодой человек. Следствие полагает, что он в начале августа надругался над 15-летней петербурженкой в квартире ее подруги на проспекте Маршала Блюхера. Подозреваемый процессуально задержан и помещен в ИВС.

Напомним, в правоохранительных органах узнали о произошедшем лишь после того, как девочка попала в реанимацию после попытки суицида. Придя в себя, пострадавшая рассказала, что оказало на нее воздействие.

