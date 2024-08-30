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Происшествия Ехал задним ходом и не заметил ребёнка на велосипеде. Серьёзное ДТП в Новогорелово случилось во дворе

Ехал задним ходом и не заметил ребёнка на велосипеде. Серьёзное ДТП в Новогорелово случилось во дворе

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Маленький велосипедист пострадал минувшим вечером в ДТП в Новогорелово (Ломоносовский район Ленинградской области). Об этом сообщает 30 августа Петербургская полиция.

ДТП произошло 29 августа в 19:10 на улице Современников, 17, во дворе. 42-летний мужчина на «КИА Спектра» ехал задним ходом и сбил 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде (взрослых с ним не было). Ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Мальчик, по данным «Фонтанки», учится во втором классе в местной школе. У него предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы лба и мягких тканей лица, ушиб коленного сустава. Про водителя известно, что он живет в том же районе, в этом году его дважды ловили на нарушениях ПДД.

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