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    В Ленобласти «Шевроле» с подростками улетела в кювет. В тяжёлом состоянии юная петербурженка

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    Десятиклассница из Петербурга получила серьёзные травмы в ДТП у деревни Кильмуя в Тихвинском районе Ленобласти. Её ровесница попала к медикам с ушибами. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 августа.

    По предварительным данным, 21-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и съехал в кювет на 85-м километре дороги Явшеницы — Пашозеро — Шугозеро — Ганьково во втором часу ночи 28 августа. Медицинская помощь потребовалась двум 16-летним пассажиркам.

    Первокурсницу педагогического колледжа из Всеволожского района увезли в больницу с ушибами и позже отпустили домой. Десятиклассница из Адмиралтейского района города госпитализирована в тяжёлом состоянии с переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

    Как сообщали в ГКУ «Леноблпожспас», ликвидацией последствий ДТП занималась дежурная смена 114-й пожарной части Бокситогорского отряда Леноблпожспас. Уточняют, что всего в «Шевроле» ехали четверо, двоим госпитализация не понадобилась.

    Все обстоятельства аварии выясняет полиция.

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