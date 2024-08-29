В Ленобласти «Шевроле» с подростками улетела в кювет. В тяжёлом состоянии юная петербурженка

Десятиклассница из Петербурга получила серьёзные травмы в ДТП у деревни Кильмуя в Тихвинском районе Ленобласти. Её ровесница попала к медикам с ушибами. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 августа .



По предварительным данным, 21-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и съехал в кювет на 85-м километре дороги Явшеницы — Пашозеро — Шугозеро — Ганьково во втором часу ночи 28 августа . Медицинская помощь потребовалась двум 16-летним пассажиркам.

Первокурсницу педагогического колледжа из Всеволожского района увезли в больницу с ушибами и позже отпустили домой. Десятиклассница из Адмиралтейского района города госпитализирована в тяжёлом состоянии с переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.