В Ленобласти «Шевроле» с подростками улетела в кювет. В тяжёлом состоянии юная петербурженка

Десятиклассница из Петербурга получила серьёзные травмы в ДТП у деревни Кильмуя в Тихвинском районе Ленобласти. Её ровесница попала к медикам с ушибами. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
По предварительным данным, 21-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и съехал в кювет на
Первокурсницу педагогического колледжа из Всеволожского района увезли в больницу с ушибами и позже отпустили домой. Десятиклассница из Адмиралтейского района города госпитализирована в тяжёлом состоянии с переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Как сообщали в ГКУ «Леноблпожспас», ликвидацией последствий ДТП занималась дежурная смена
Все обстоятельства аварии выясняет полиция.