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Общество Технологии В VK рассказали о новой разработке для видео

В VK рассказали о новой разработке для видео

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10 комментариев

Соцсеть VK создала крупнейшую библиотеку видеоконтента среди российских платформ, сообщили в пресс-службе компании 29 августа.

В едином хранилище собран видеоконтент платформ VK Видео, Дзен и ОК.Видео. Объем составляет более 1,5 эксабайта (более 1,5 миллиарда гигабайт).

«Летом 2024 года пиковый объем загрузки нового контента доходил до 1 петабайта в день — это миллионы единиц видеоконтента от роликов блогеров и дорам до пользовательского контента, мультфильмов и спортивных трансляций», — отмечается в сообщении.

Облачная библиотека повышает надежность хранения видео: при выходе из строя отдельных хранилищ в дата-центрах данные автоматически восстанавливаются и переносятся на новые носители. Кроме того, минимизируется дублирование контента: если пользователи повторно загружают одно и то же видео, хранилище автоматически удаляет дубли.

Хранилище создано на основе собственной разработки компании — one-cloud, которая стала стандартом для проектов всей VK и позволила выстроить единую систему управления вычислительными мощностями.

О новой разработке в VK сообщили на фоне замедления работы YouTube в России. 1 августа жители страны начали замечать сбои в работе видеохостинга, 8 августа у некоторых он вообще перестал открываться. Перед этим депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube, пояснив, что это вынужденный шаг «против администрации иностранного ресурса». В Google заявляли, что сложности в работе сервиса в России не являются следствием технических сбоев. Некоторые провайдеры начали внедрять на своих сетях решения, которые преодолевают замедление YouTube. При этом «VK Видео» догоняет по популярности YouTube: по данным опроса, его знают 90% россиян, а 51% смотрят там видео регулярно.

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Комментарии
10
Koma2024
29 августа 2024, 10:16
Ну какие проблему у ютуба, какие сбои в работе?! У ютуба проблем нет, проблемы в голове у тех, кто его искусственно замедляет и не даёт миллионам людей посмотреть как починить что-то, как сделать ремонт и так далее.
Noid
29 августа 2024, 10:29
Остаётся только посмеяться над кириенковской имитацией.
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