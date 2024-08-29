Электросамокатчик сбил 6-летнего пешехода на Комендантском проспекте

Пользователь кикшеринга не смог объехать ребёнка, который шёл по тротуару в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 августа.



По предварительным данным, 6-летний воспитанник детского сада оказался на пути электросамоката накануне незадолго до девяти часов вечера, когда в сопровождении взрослого проходил мимо дома 25 по Комендантскому проспекту.



Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с подозрением на сотрясение мозга, гематомой на затылке и ссадинами на спине. Взявший самокат в аренду известен - это 51-летний житель Юнтолово.

