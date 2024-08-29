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Происшествия Электросамокатчик сбил 6-летнего пешехода на Комендантском проспекте

Электросамокатчик сбил 6-летнего пешехода на Комендантском проспекте

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Пользователь кикшеринга не смог объехать ребёнка, который шёл по тротуару в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 августа.

По предварительным данным, 6-летний воспитанник детского сада оказался на пути электросамоката накануне незадолго до девяти часов вечера, когда в сопровождении взрослого проходил мимо дома 25 по Комендантскому проспекту.

Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с подозрением на сотрясение мозга, гематомой на затылке и ссадинами на спине. Взявший самокат в аренду известен - это 51-летний житель Юнтолово.

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