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Происшествия Масштабный лесной пожар в Крыму потушили. Более 500 человек работали несколько дней

Масштабный лесной пожар в Крыму потушили. Более 500 человек работали несколько дней

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Лесной пожар в районе Тепе-Оба, что в Крыму под Феодосией, удалось полностью ликвидировать 29 августа, сообщает МЧС.

Пожар начался 25 августа — с травы и кустарников. Из-за сухой и ветреной погоды он стал быстро разрастаться. Тушение осложняла труднодоступная местность. В понедельник МЧС отчитывалось о том, что площадь выросла с 45 до 75 гектаров. Вчера его локализовали на площади 150 гектаров. В тушении участвовали более пятисот человек и более 150 единиц спецтехники, в том числе авиация. Были эвакуированы жители располагающихся рядом СНТ «Рассвет» и «Волна», их временно разместили в Коктебеле.

По предварительным данным Россельхоза, причиной возгорания стала человеческая деятельность.

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