Масштабный лесной пожар в Крыму потушили. Более 500 человек работали несколько дней

Пожар начался 25 августа — с травы и кустарников. Из-за сухой и ветреной погоды он стал быстро разрастаться. Тушение осложняла труднодоступная местность. В понедельник МЧС отчитывалось о том, что площадь выросла с 45 до 75 гектаров. Вчера его локализовали на площади 150 гектаров. В тушении участвовали более пятисот человек и более 150 единиц спецтехники, в том числе авиация. Были эвакуированы жители располагающихся рядом СНТ «Рассвет» и «Волна», их временно разместили в Коктебеле.

