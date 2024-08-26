Площадь пожара в Крыму за ночь выросла почти вдвое: горит 75 гектаров

Крупный пожар, который второй день тушат в Крыму, разросся еще сильнее за минувшую ночь. Накануне из-за риска, что огонь дойдет до жилья, эвакуировали жителей одного из близлежащих садоводств.

Площадь пожара в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией выросла до 75 гектаров , сообщает 26 августа МЧС России. Накануне вечером горело 45 га . На тушение направлены более 380 пожарных и 105 единиц техники. Воду для тушения забирают с моря. Огнеборцы прокладывают рукавные линии на автомобилях высокой проходимости, задействована авиация МЧС: вертолеты Ми-8 сегодня сбросили на горящую местность уже 50 тонн воды.