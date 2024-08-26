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    Площадь пожара в Крыму за ночь выросла почти вдвое: горит 75 гектаров

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    4 комментария

    МЧС России

    Крупный пожар, который второй день тушат в Крыму, разросся еще сильнее за минувшую ночь. Накануне из-за риска, что огонь дойдет до жилья, эвакуировали жителей одного из близлежащих садоводств.

    Площадь пожара в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией выросла до 75 гектаров, сообщает 26 августа МЧС России. Накануне вечером горело 45 га. На тушение направлены более 380 пожарных и 105 единиц техники. Воду для тушения забирают с моря. Огнеборцы прокладывают рукавные линии на автомобилях высокой проходимости, задействована авиация МЧС: вертолеты Ми-8 сегодня сбросили на горящую местность уже 50 тонн воды.

    Фото: Прокуратура Крыма
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    Накануне из-за риска, что огонь доберется до населенных пунктов, эвакуировали 100 человек из ближайшего садоводства. Сегодня в МЧС сообщили, что перехода огня на СНТ «Волна» и «Рассвет» не допустили.

    Пожар начался 25 августа. Загорелись трава и кустарники. Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространился на большую площадь. Тушение осложняет труднодоступная местность. Ситуацию взяла под контроль прокуратура республики.

    Фото: Прокуратура Крыма

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