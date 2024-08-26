Площадь пожара в Крыму за ночь выросла почти вдвое: горит 75 гектаров

МЧС России
Крупный пожар, который второй день тушат в Крыму, разросся еще сильнее за минувшую ночь. Накануне из-за риска, что огонь дойдет до жилья, эвакуировали жителей одного из близлежащих садоводств.
Площадь пожара в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией выросла до
Накануне из-за риска, что огонь доберется до населенных пунктов, эвакуировали
Пожар начался 25 августа. Загорелись трава и кустарники. Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространился на большую площадь. Тушение осложняет труднодоступная местность. Ситуацию взяла под контроль прокуратура республики.