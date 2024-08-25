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Происшествия Площадь природного пожара под Феодосией в Крыму выросла в три раза за несколько часов

Площадь природного пожара под Феодосией в Крыму выросла в три раза за несколько часов

1 749
3 комментария

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба выросла в три раза за несколько часов. По данным МЧС на 23 часа, она составила 45 га.

Менее чем три часа назад ведомство отчиталось о том, что площадь пожара равна 15 га.

«На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар», добавляет МЧС. Увеличилось и количество задействованных в тушении специалистов и единиц техники: с 280 до 380 и с 83 до 105, соответственно.

По сообщению главы Крыма Сергея Аксенова, в связи с пожаром в районе пгт Орджоникидзе было принято решение об эвакуации порядка 100 человек.

«Риск распространения огня существует и на территорию СНТ «Волна», однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара» написал Аксенов.

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МЧС Феодосия Крым Природный пожар Сергей Аксенов
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Комментарии
3
Lom
25 августа 2024, 23:44
Природного пожара! Природного! Не думайте там всякое.
VKuser279092
25 августа 2024, 23:45
Не интересно совсем.
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