Площадь природного пожара под Феодосией в Крыму выросла в три раза за несколько часов

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба выросла в три раза за несколько часов. По данным МЧС на 23 часа, она составила 45 га.

Источник: МЧС России

Менее чем три часа назад ведомство отчиталось о том, что площадь пожара равна 15 га.

«На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар», добавляет МЧС. Увеличилось и количество задействованных в тушении специалистов и единиц техники: с 280 до 380 и с 83 до 105, соответственно.

По сообщению главы Крыма Сергея Аксенова, в связи с пожаром в районе пгт Орджоникидзе было принято решение об эвакуации порядка 100 человек.



«Риск распространения огня существует и на территорию СНТ «Волна», однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара» написал Аксенов.

