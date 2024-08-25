В Крыму под Феодосией полыхает крупный природный пожар. Из местных СНТ эвакуируют сотню людей

На юго-востоке Крыма в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба 25 августа разгорелся крупный природный пожар. Об этом сообщает МЧС России. Площадь пожара составила 15 га.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в тушении огня задействованы 280 специалистов и 83 единицы техники, в том числе — 2 вертолета Ми-8 МЧС России, которые сбросили 35 тонн воды. Борьба с огнем осложняется труднодоступной местностью.

Проводится эвакуация жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна», для которых развернуты 2 пункта временного размещения в Коктебеле.

По сообщению главы Крыма Сергея Аксенова, в связи с пожаром в районе пгт Орджоникидзе было принято решение об эвакуации порядка 100 человек.

«Риск распространения огня существует и на территорию СНТ «Волна», однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара» написал Аксенов.