От 75 га к 150: Природный пожар в Крыму продолжает распространяться удвоенными темпами

В 7:45 утра в понедельник ведомство отчитывалось о том, что площадь пожара выросла с 45 до 75 гектаров.

Площадь природного пожара под Феодосией в Крыму достигла 150 га: об этом вечером 26 августа сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В 11:32 МЧС сообщало, что «в районе Тепе-Оба ведомственными вертолетами сброшено 95 тонн воды, а с огнем борются более 380 специалистов и 105 единиц техники».

В 15:28 на «отдельных участках» стал наблюдаться «переход на верховой пожар». К этому моменту вертолеты Ми-8 МЧС России уже сбросили 210 тонн воды.