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    От 75 га к 150: Природный пожар в Крыму продолжает распространяться удвоенными темпами

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    Площадь природного пожара под Феодосией в Крыму достигла 150 га: об этом вечером 26 августа сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

    В 7:45 утра в понедельник ведомство отчитывалось о том, что площадь пожара выросла с 45 до 75 гектаров.

    МЧС России

    В 11:32 МЧС сообщало, что «в районе Тепе-Оба ведомственными вертолетами сброшено 95 тонн воды, а с огнем борются более 380 специалистов и 105 единиц техники».

    В 15:28 на «отдельных участках» стал наблюдаться «переход на верховой пожар». К этому моменту вертолеты Ми-8 МЧС России уже сбросили 210 тонн воды.

    МЧС России

    По последним данным, распространения огня на село Южное не было допущено, а в ликвидации пожара задействованы уже 470 специалистов и более 100 единиц техники. Тушение осложняет порывистый ветер.

    Пожар на юго-востоке Крыма в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба начался 25 августа. Загорелись трава и кустарники. Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространился на большую площадь. Ситуацию взяла под контроль прокуратура республики.

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