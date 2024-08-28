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    В Крыму локализовали крупный лесной пожар на 150 гектарах. Дорога Феодосия — Орджоникидзе открыта

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    На юго-востоке Крыма под Феодосией к утру 28 августа удалось локализовать крупный лесной пожар, который тушили три дня: огонь вспыхнул вечером 25 августа.

    Как сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства, пожар локализован на площади 150 гектаров. Отмечается, что площадь возгорания в течение нескольких дней увеличивалась. Всего привлекли 514 человек и 151 единицу спецтехники. Также в ликвидации пожара участвовал вертолет Ми-8, который сбросил 475 кубометров воды. Были эвакуированы жители располагающихся рядом СНТ «Рассвет» и «Волна», их временно разместили в Коктебеле.

    По данным Россельхоза, предположительно причиной возгорания стала деятельность человека.

    «Вероятная причина возникновения лесного пожара в районе поселка Орджоникидзе на юго-востоке Республики Крым — антропогенный фактор. Безусловно, виновные будут найдены и понесут ответственность», — сообщают в ведомстве.

    Как сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко, в связи с локализацией пожара открыт проезд по дороге Феодосия — Орджоникидзе.

    Напомним, что возгорание началось с травы и кустарников. Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространился на большую площадь. Тушение осложняла труднодоступная местность. Ситуация была под контролем прокуратуры республики.

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