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    Прокуратура Парижа: Обвинения в насилии над ребенком не имеют отношения к задержанию Дурова

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    Выдвинутые против Павла Дурова обвинения в насилии над ребенком не имеют никакого отношения к его задержанию. Об этом 28 августа заявили в Прокуратуре Парижа изданию ТАСС.

    Более того — французские следователи не допрашивали сооснователя Telegram Павла Дурова по делу о возможном насилии в отношении его ребенка после заключения под стражу.

    Дело о применении насилия к собственному сыну «не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», сообщили в прокуратуре (цитата по ТАСС).

    Тем не менее Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции начала расследование в отношении Дурова в связи с подозрением на насилие в отношении одного из его детей, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

    Ранее Ирина Болгар, именующая себя матерью троих детей Павла Дурова, подала иск против основателя Telegram в Швейцарии. По ее словам, предприниматель якобы применял физическое насилие к их сыну.

    Также сегодня Прокуратура Парижа пояснила, что дело, по которому проходит основатель мессенджера Telegram, на данном этапе не касается его брата Николая, который объявлен в розыск во Франции.

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    Ирина БолгарПавел ДуровПрокуратураФранцияПарижНасилие над сыном
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