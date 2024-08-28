Прокуратура Парижа: Обвинения в насилии над ребенком не имеют отношения к задержанию Дурова

Выдвинутые против Павла Дурова обвинения в насилии над ребенком не имеют никакого отношения к его задержанию. Об этом 28 августа заявили в Прокуратуре Парижа изданию ТАСС.

Более того — французские следователи не допрашивали сооснователя Telegram Павла Дурова по делу о возможном насилии в отношении его ребенка после заключения под стражу.

Дело о применении насилия к собственному сыну «не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», сообщили в прокуратуре (цитата по ТАСС).

