Прокуратура Парижа: Обвинения в насилии над ребенком не имеют отношения к задержанию Дурова

Выдвинутые против Павла Дурова обвинения в насилии над ребенком не имеют никакого отношения к его задержанию. Об этом 28 августа заявили в Прокуратуре Парижа изданию ТАСС.
Более того — французские следователи не допрашивали сооснователя Telegram Павла Дурова по делу о возможном насилии в отношении его ребенка после заключения под стражу.
Дело о применении насилия к собственному сыну «не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», сообщили в прокуратуре (цитата по ТАСС).
Тем не менее Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции начала расследование в отношении Дурова в связи с подозрением на насилие в отношении одного из его детей, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.
Ранее Ирина Болгар, именующая себя матерью троих детей Павла Дурова, подала иск против основателя Telegram в Швейцарии. По ее словам, предприниматель якобы применял физическое насилие к их сыну.
Также сегодня Прокуратура Парижа пояснила, что дело, по которому проходит основатель мессенджера Telegram, на данном этапе не касается его брата Николая, который объявлен в розыск во Франции.