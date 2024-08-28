Прокуратура: дело основателя Telegram на данном этапе не касается его брата Николая Дурова

Дело, по которому проходит основатель мессенджера Telegram, на данном этапе не касается его брата Николая, сообщает 28 августа ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«На данной стадии единственным подозреваемым в этом досье является Павел Дуров», — заявили в инстанции. Там уточнили, что не станут комментировать «выдачу ордеров на арест в интересах тайны следствия: либо лицо уже уведомлено о имеющихся подозрениях и проинформировано о его правах, либо следователи работают с гипотезами», говорить о которых еще рано.

Ранее издание Politico сообщило, что французская прокуратура выдала ордеры на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года. По их информации, это произошло после того, как Telegram не раскрыл данные одного из пользователей, обвиняемого в педофилии. При этом отмечается отсутствие указаний на то, что «кто-либо из братьев Дуровых был напрямую причастен к каким-либо из выявленных следствием противоправных действий».