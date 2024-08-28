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Бизнес Власть Прокуратура: дело основателя Telegram на данном этапе не касается его брата Николая Дурова

Прокуратура: дело основателя Telegram на данном этапе не касается его брата Николая Дурова

1 365
4 комментария

Дело, по которому проходит основатель мессенджера Telegram, на данном этапе не касается его брата Николая, сообщает 28 августа ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«На данной стадии единственным подозреваемым в этом досье является Павел Дуров», — заявили в инстанции. Там уточнили, что не станут комментировать «выдачу ордеров на арест в интересах тайны следствия: либо лицо уже уведомлено о имеющихся подозрениях и проинформировано о его правах, либо следователи работают с гипотезами», говорить о которых еще рано.

Ранее издание Politico сообщило, что французская прокуратура выдала ордеры на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года. По их информации, это произошло после того, как Telegram не раскрыл данные одного из пользователей, обвиняемого в педофилии. При этом отмечается отсутствие указаний на то, что «кто-либо из братьев Дуровых был напрямую причастен к каким-либо из выявленных следствием противоправных действий».

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Комментарии
5
Су Люк Ын
28 августа 2024, 17:00
можешь Смело приезжать в Париж!
4953694
28 августа 2024, 18:20
Задрали уже с этим Дуровым! Не слушал никого, потешался над властями - будет сидеть. Ничему не учит опыт массы граждан, посылавших всех куда подальше, а потом кричащих их камеры: "А нас то за шо?"
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