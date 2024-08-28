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Общество МВД при депортации несовершеннолетних хочет высылать и их родителей

МВД при депортации несовершеннолетних хочет высылать и их родителей

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3 комментария

Министерство внутренних дел РФ подготовило изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранцев. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектом нормативных правовых актов. 28 августа началось его общественное обсуждение.

Согласно документу, в случае подготовки решения о нежелательности пребывания в России иностранного гражданина, которому еще не исполнилось 18 лет, должны будут установить иностранца, который является его законным представителем и находится в РФ. В отношении него будет подготовлено аналогичное решение о выдворении.

Приказ должен будет вступить в силу с 5 февраля 2025 года.

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Комментарии
3
282201992
28 августа 2024, 20:29
хочет выслать малолетних преступников..ахахахахха хочет, но ещё подумает аххахаха
282201992
28 августа 2024, 20:30
хочет ...но старшие не разрешат...!!
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