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Власть Москва в ответ на «ковровые» санкции закрыла въезд в РФ для 92 граждан США

Москва в ответ на «ковровые» санкции закрыла въезд в РФ для 92 граждан США

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10 комментариев

Россия на постоянной основе закрыла въезд на свою территорию для 92 граждан США. В список в том числе попали журналисты крупных западных изданий. Об этом 28 августа сообщили в МИД РФ.

Персональные санкции стали ответом России на «русофобский курс» администрации президента США Джо Байдена, декларирующий целью «нанести Москве стратегическое поражение», говорится в заявлении Министерства иностранных дел, — в частности, на «ковровые» санкции в отношении российских политиков, предпринимателей, научных и культурных деятелей и журналистов.

В новый «стоп-лист» попали чиновники силовых ведомств и спецслужб, главы ключевых компаний военно-промышленного комплекса и финансовых институтов, поставляющих вооружение ВСУ, а также сотрудники изданий Wall Street Journal, Washington Post, New York Times и британской газеты Daily Telegraph. В том числе въезд в Россию запретили главному редактору «Уолл-стрит джорнэл» Эмме Такер, главе командования космических систем ВС США Филипу Гарранту и главе космического командования ВС США Стивену Уайтингу.

«Практика расширения списка «закрытников» за счёт тех, кто непосредственно вовлечён в антироссийскую деятельность, в ответ на безумный санкционный раж американской правящей элиты будет продолжена со всей решительностью и последовательностью», — подчеркнули в МИД РФ.

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Россия США Санкции Контрсанкции
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Комментарии
11
Зоркий Сокол
28 августа 2024, 19:29
Теперь 92 виллы в Пупышево не дождутся своих хозяев.
Kit.
28 августа 2024, 19:39
А в Курскую область?
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