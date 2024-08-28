Москва в ответ на «ковровые» санкции закрыла въезд в РФ для 92 граждан США

Россия на постоянной основе закрыла въезд на свою территорию для 92 граждан США. В список в том числе попали журналисты крупных западных изданий. Об этом 28 августа сообщили в МИД РФ.



Персональные санкции стали ответом России на «русофобский курс» администрации президента США Джо Байдена, декларирующий целью «нанести Москве стратегическое поражение», говорится в заявлении Министерства иностранных дел, — в частности, на «ковровые» санкции в отношении российских политиков, предпринимателей, научных и культурных деятелей и журналистов.

В новый «стоп-лист» попали чиновники силовых ведомств и спецслужб, главы ключевых компаний военно-промышленного комплекса и финансовых институтов, поставляющих вооружение ВСУ, а также сотрудники изданий Wall Street Journal, Washington Post, New York Times и британской газеты Daily Telegraph. В том числе въезд в Россию запретили главному редактору «Уолл-стрит джорнэл» Эмме Такер, главе командования космических систем ВС США Филипу Гарранту и главе космического командования ВС США Стивену Уайтингу.

«Практика расширения списка «закрытников» за счёт тех, кто непосредственно вовлечён в антироссийскую деятельность, в ответ на безумный санкционный раж американской правящей элиты будет продолжена со всей решительностью и последовательностью», — подчеркнули в МИД РФ.