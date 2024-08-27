Водитель ночью убегал от полицейских на Пионерской, бросив угнанное авто

В ночь на 27 августа полиция в Петроградском районе ловила пьяного водителя. Пешая погоня завершилась очень быстро.



Около 03:40 сотрудник ДПС у дома № 44 по Пионерской улице остановил автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 27-летний мужчина. Сразу после остановки водитель попытался убежать от полицейского, оставив автомобиль у обочины.



Погоня завершилась быстро, а беглеца задержали. При обыске у него не нашли водительского удостоверения, а автомобиль, как сообщила пресс-служба Управления Государственной автомобильной инспекции по Петербургу и Ленобласти, был угнан.

