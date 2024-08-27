Петербуржец попал в больницу из-за квартирного пожара площадью 1 квадратный метр

В двухкомнатной квартире дома на Мичманской улице в Василеостровском районе Петербурга вечером 26 августа произошел пожар. Об этом сообщил оперативный штаб МЧС северной столицы.
Сообщение о возгорании поступило в понедельник, в 23 часа 49 минут.
«На кухне площадью 10 квадратных метров происходило горение обстановки площадью 1 квадратный метр», сказано в сообщении службы.
Пожар удалось ликвидировать довольно быстро, хотя уже на следующий день — 27 августа в 00:18. В ликвидации было задействовано 3 единицы техники и 12 огнеборцев.
В результате пожара пострадал один человек — мужчину госпитализировали в медучреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Характер его ранений и причины пожара не называются.