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    Петербуржец попал в больницу из-за квартирного пожара площадью 1 квадратный метр

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    В двухкомнатной квартире дома на Мичманской улице в Василеостровском районе Петербурга вечером 26 августа произошел пожар. Об этом сообщил оперативный штаб МЧС северной столицы.

    Сообщение о возгорании поступило в понедельник, в 23 часа 49 минут.

    «На кухне площадью 10 квадратных метров происходило горение обстановки площадью 1 квадратный метр», сказано в сообщении службы.

    Пожар удалось ликвидировать довольно быстро, хотя уже на следующий день — 27 августа в 00:18. В ликвидации было задействовано 3 единицы техники и 12 огнеборцев.

    В результате пожара пострадал один человек — мужчину госпитализировали в медучреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Характер его ранений и причины пожара не называются.

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