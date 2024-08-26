В Краматорске погиб советник по безопасности Reuters, двое журналистов ранены

В Донбассе погиб советник по безопасности Reuters Райан Эванс, сообщило агентство Reuters. Ещё двое журналистов агентства находятся в больнице, один — с серьезными ранениями.

38-летний бывший британский военный Эванс состоял в агентстве с 2022 года и консультировал журналистов по всему миру, включая Израиль, Украину, также работал на Олимпиаде в Париже. Он, по данным агентства, погиб в Краматорске (Донецкая область) ночью 25 августа .

«Эванс, работавший в агентстве консультантом по вопросам безопасности, погиб в результате попадания ракеты в отель Sapphire, где он остановился в составе группы из шести человек в субботу», — говорится в заявлении агентства Reuters.

