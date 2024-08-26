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    В Краматорске погиб советник по безопасности Reuters, двое журналистов ранены

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    В Донбассе погиб советник по безопасности Reuters Райан Эванс, сообщило агентство Reuters. Ещё двое журналистов агентства находятся в больнице, один — с серьезными ранениями.

    38-летний бывший британский военный Эванс состоял в агентстве с 2022 года и консультировал журналистов по всему миру, включая Израиль, Украину, также работал на Олимпиаде в Париже. Он, по данным агентства, погиб в Краматорске (Донецкая область) ночью 25 августа.

    «Эванс, работавший в агентстве консультантом по вопросам безопасности, погиб в результате попадания ракеты в отель Sapphire, где он остановился в составе группы из шести человек в субботу», — говорится в заявлении агентства Reuters.

    Трое других членов команды Reuters, находившиеся в отеле во время удара, найдены, они находятся в безопасности.

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